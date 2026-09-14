Ученик чудовища, новый фанфик

Оригинальная история в жанре тёмного фэнтези. Ясна впервые увидела Лесного Зверя, когда ей было девять лет, — той самой зимой, когда деревню Волчий Дол накрыл особенно жестокий голод, а её собственных родителей унесла лихорадка в течение одной страшной недели.