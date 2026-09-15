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Газета.ру

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FT: Jaguar Land Rover ведет переговоры с НАТО о поставках военного внедорожника Defender

FT: Jaguar Land Rover ведет переговоры с НАТО о поставках военного внедорожника Defender

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR), принадлежащий индийской корпорации Tata Group, ведет активные переговоры с некоторыми странами НАТО о поставках обновленной версии армейского автомобиля Defender Wolf Series II.

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