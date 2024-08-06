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В рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" продолжается ремонт дороги возле средней школы № 24 в Петропавловске-Камчатском

В рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" продолжается ремонт дороги возле средней школы № 24 в Петропавловске-Камчатском

На улице Пономарева в Петропавловске-Камчатском продолжается дорожный ремонт, который проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".

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