Медведь попытался пробраться в дом к российским биатлонисткам в Сочи

22-летняя Инна Терещенко показала в telegram-канале видео встречи с медведем. На кадрах зверь просовывает голову в дверь, после чего разворачивается и уходит, пишет "Матч ТВ".
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