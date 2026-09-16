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Медведь попытался пробраться в дом к российским биатлонисткам в Сочи

Медведь попытался пробраться в дом к российским биатлонисткам в Сочи

22-летняя Инна Терещенко показала в telegram-канале видео встречи с медведем. На кадрах зверь просовывает голову в дверь, после чего разворачивается и уходит, пишет "Матч ТВ".

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