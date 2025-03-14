Глава Республики Алтай подарил Минниханову картину с изображением снежного барса

Глава Республики Алтай Андрей Турчак, прибывший в Казань с визитом, перед встречей преподнес картину алтайского художника Аржана Ютеева с изображением снежного барса в подарок Раису Татарстана Рустаму Минниханову.
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