Армейский IFA: скромный солдат социалистического лагеря

Чтобы там ни говорили, но у техники ГДР имеется особое обаяние. Культовый Trabant, немного мультяшный Barkas и, наконец, самый тяжелый из серийных грузовиков IFA W50L.
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