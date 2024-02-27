Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 25% в выдачах на первичке

Минфин России разрабатывает новую концепцию ипотечных программ с господдержкой. Министерство считает, что они должны быть комплексными, с предоставлением льгот для семей, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителей целевых профессий (IT-специалисты, военные и так далее).