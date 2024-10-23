ВВС США и Британии нанесли удары по аэропорту на западе Йемена

Авиация США и Великобритании нанесла удары по международному аэропорту в Ходейде в Йемене, который находится под контролем правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщил в беседе с РИА Новости йеменский военный источник.
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