10 злодеев из наших любимых мультфильмов, которых срочно надо понять и простить

Старые добрые мультики учили нас тому, что добро всегда побеждает зло. Но вот в Disney решили пересмотреть эту парадигму и показать, что все несколько сложнее, чем видится в сказках.
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