Эксперты заявили о росте цен на автозапчасти почти на четверть с начала 2024 года

Цены на запчасти с начала 2024 года выросли почти на четверть. Сильнее всего — почти вдвое — подорожали расходники для европейских автомобилей, тогда как запчасти для российских машин выросли в цене на 14,5%.
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