Times: Европа может быть "смыта" в случае начала конфликта с Россией

REUTERS/Yves Herman Европа будет уничтожена, если когда-то произойдет конфликт Североатлантического альянса с Россией, сообщил профессор-историк Потсдамского университета Зенке Нейтцель в интервью для издания The Times.
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