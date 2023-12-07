Политолог объяснил, почему россияне ждут участия Путина в президентских выборах

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) объяснил, почему в обществе растет запрос на выдвижение Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут 17 марта 2024 года.