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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог объяснил, почему россияне ждут участия Путина в президентских выборах

Политолог объяснил, почему россияне ждут участия Путина в президентских выборах

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) объяснил, почему в обществе растет запрос на выдвижение Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут 17 марта 2024 года.

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