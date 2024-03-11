Истории от Master095. Пост #371. Зачем объяснять если можно показать, что не так с XEON

﻿﻿Иногда сложно объяснить клиентам, но проще объяснить это им. Почему мой компьютер регулярно включается и выключается?Ведь год выпуска процессора и чипсета материнской платы 2014, а сейчас 2024??? И я искренне сочувствую, что продали его как немного б/у за 50 000 на Авито, и у него конечно много ядер и потоков, но по факту это цена Али + видеокарта RTX2070 тогда Самый дешевый майнинг + Самый дешевый корпус, также поставляется с USB и иногда работает.