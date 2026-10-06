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TV Budva: на рынке недвижимости Будвы началась стагнация после ухода россиян

TV Budva: на рынке недвижимости Будвы началась стагнация после ухода россиян

Рынок недвижимости Будвы входит в осень с изменившимся соотношением спроса и предложения. В отдельных сегментах стоимость жилья стагнирует, а аренда некоторых квартир подешевела на €200 в месяц.

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