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ГТРК Татарстан

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В Татарстане выявили 33 автомобиля с превышением вредных выбросов

В Татарстане с начала операции «Чистый воздух» специалисты проверили 2145 автомобилей. Превышение допустимых норм выбросов загрязняющих веществ выявили у 33 транспортных средств, что составляет около 1,5% от общего числа проверенных машин.

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