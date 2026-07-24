В Татарстане выявили 33 автомобиля с превышением вредных выбросов

В Татарстане с начала операции «Чистый воздух» специалисты проверили 2145 автомобилей. Превышение допустимых норм выбросов загрязняющих веществ выявили у 33 транспортных средств, что составляет около 1,5% от общего числа проверенных машин.
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