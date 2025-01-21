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Царьград

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Ждать внепланового повышения: В Госдуме выступили с новой инициативой по пенсиям: "Вполне возможно"

Ждать внепланового повышения: В Госдуме выступили с новой инициативой по пенсиям: "Вполне возможно"

В Госдуме выступили с новой инициативой по пенсиям. Если предложение будет одобрено, то ждать внепланового повышения стоит уже в ближайшее время.

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