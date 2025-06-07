ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

Российские военные также поразили цеха сборки БПЛА Российские военные минувшей ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, цель ударов достигнута.
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