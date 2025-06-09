В США прямо сейчас мигранты жгут и плюют на американские флаги, устраивают погромы и сжигают десятки машин.
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В США прямо сейчас мигранты жгут и плюют на американские флаги, устраивают погромы и сжигают десятки машин.
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