Живопись: Кто и зачем отрезал нижнюю часть картины Якопо Тинторетто «Происхождение Млечного Пути»

В лондонской Национальной галерее, в зале между главным вестибюлем и крылом Сейнсбери, находится картина «Происхождение Млечного Пути» с изображением обнаженной женщины на фоне ярко-голубого неба.
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