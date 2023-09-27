Госпитализированный с ожогами 15-летний житель Туруханска умер в больнице

Полиция и прокуратура продолжают выяснять обстоятельства ЧП в селе Туруханск Красноярского края, где накануне 15-летнего подростка в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу с ожогами 90 процентов тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии