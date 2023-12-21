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«Неуточненная пневмония»: в Сочи две школы переведены на дистанционку из-за вспышки заболеваемости у детей

«Неуточненная пневмония»: в Сочи две школы переведены на дистанционку из-за вспышки заболеваемости у детей

«Неуточненная пневмония»: в Сочи две школы переведены на дистанционку из-за вспышки заболеваемости у детейШколу №26 и гимназию №15, находящиеся соответственно в Адлерском и Центральном районах Сочи, до конца года перевели на дистанционный режим работы из-за резкого роста числа случаев «неуточненной пневмонии» у детей.

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