Раздрай в Германии: немецкие «Зелёные» поддержали мигрантов и отказались выступать против Лукашенко

Светлана Масютенко

США вместе с ЕС разгромили и разорили страны, где проживали эти люди, оказавшиеся теперь беженцами без родины, без дома, без воды и хлеба. Они ищут себе и своим семьям лучшей доли на территории благополучной Европы. И что Европа-то молчит на бесчинство поляков на границе? Вообще, мерзкая они нация, продажная и как флюгер ведут себя ,используя любую ситуацию в своих шкурнических целях.