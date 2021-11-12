События в мире

48 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федосеев
    ...началось опять великое переселение народов... круговорот воды в природе... естественный отбор... ты виноват уж тем...Раздрай в Германи...
  • Галина Елькина
    Да не угрожал он... а всего лишь спросил в ответ на польские угрозы. Ведь не на  пустом же месте он стал задавать так...В ЕС ответили на ...
  • Anisimova Lyubov
    В чем тогда проблема? Пусть авиакомпания Люфтганза перевозит мигрантов своими рейсами из Минска. Если им нужны мигран...Раздрай в Германи...

Раздрай в Германии: немецкие «Зелёные» поддержали мигрантов и отказались выступать против Лукашенко

Раздрай в Германии: немецкие «Зелёные» поддержали мигрантов и отказались выступать против Лукашенко

По данным Еврокомиссии, значительная часть лиц, осуществляющих доставку беженцев через территорию Польши, являются гражданами Германии.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Масютенко
США вместе с ЕС разгромили и разорили страны, где проживали эти люди, оказавшиеся  теперь беженцами без родины, без дома, без воды и хлеба. Они ищут себе и своим семьям лучшей доли на территории благополучной Европы. И что Европа-то молчит на бесчинство поляков на границе? Вообще, мерзкая они нация, продажная и как флюгер ведут себя ,используя  любую ситуацию в своих шкурнических целях.
Ответить
5 час.
Anisimova Lyubov
В чем тогда проблема? Пусть авиакомпания Люфтганза перевозит мигрантов своими рейсами из Минска. Если им нужны мигранты, то ради Бога! К чему тогда весь этот сыр-бор? Поляки только перекрестятся.
Ответить
3 час.
Сергей Федосеев
...началось опять великое переселение народов... круговорот воды в природе... естественный отбор... ты виноват уж тем что хочется мне кушать...
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх