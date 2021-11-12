По данным Еврокомиссии, значительная часть лиц, осуществляющих доставку беженцев через территорию Польши, являются гражданами Германии.
Раздрай в Германии: немецкие «Зелёные» поддержали мигрантов и отказались выступать против Лукашенко
Комментарии
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Светлана Масютенко
США вместе с ЕС разгромили и разорили страны, где проживали эти люди, оказавшиеся теперь беженцами без родины, без дома, без воды и хлеба. Они ищут себе и своим семьям лучшей доли на территории благополучной Европы. И что Европа-то молчит на бесчинство поляков на границе? Вообще, мерзкая они нация, продажная и как флюгер ведут себя ,используя любую ситуацию в своих шкурнических целях.
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5 час.
Anisimova Lyubov
В чем тогда проблема? Пусть авиакомпания Люфтганза перевозит мигрантов своими рейсами из Минска. Если им нужны мигранты, то ради Бога! К чему тогда весь этот сыр-бор? Поляки только перекрестятся.
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3 час.
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