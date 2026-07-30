В России прокомментировали прогноз премьер-министра Польши о конфликте на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине.
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