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В России прокомментировали прогноз премьер-министра Польши о конфликте на Украине

В России прокомментировали прогноз премьер-министра Польши о конфликте на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине.

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