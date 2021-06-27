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Полиция задержала несколько участников митинга против обязательной вакцинации

Полиция задержала несколько участников митинга против обязательной вакцинации

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин оказался среди задержанных в Москве у памятника Пушкину, где проходил митинг против обязательной вакцинации от коронавируса, оформленный как встреча граждан с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

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Леонид Пиган
Неужели кому-то не понятно,что не против вакцинации вышли люди-против хамства,постоянной лжи и обмана.Нет им веры,нашим благодетелям.Абсолютно уверен,что,если бы эти горе-деятели с таким жн остервенением затеяли что-то подобное против ее,родимой -народ единодушно встал бы за.В корень смотрите.

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