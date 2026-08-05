Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 574 подписчика

Жители Тульской области сообщили о взрывах ночью 5 августа

Жители Тульской области сообщили о взрывах ночью 5 августа

В Тульской области очевидцы сообщили о громких хлопках в ночь на 5 августа.Читатели портала 71.RU и жители разных районов Тульской области рассказали о том, что ночью 5 августа, примерно в 1:40, в небе над регионом раздались громкие звуки, напоминавшие взрывы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии