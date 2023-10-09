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Правда о «дорогой» Украине

Правда о «дорогой» Украине

Не перевелись ещё в Европейском союзе большие начальники, способные здраво, прагматично и без сантиментов рассуждать об Украине.

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Комментарии
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Вера
Это что за пятнистенькая тряпочка на нем? В Африку что ли бежать собрался, привыкает  к ландшафту?
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12 час.
Natalija Osminina
Не все так просто, как думает автор статьи.  ЕС обещал уже в декабре рассмотреть вопрос принятия Украины в ЕС в обмен на компромат Зеленского против Дуды, которые потребовали у него Макрон и Шольц, пообещав Зеленскому вступление в ЕС. &quot;28.09 Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, при условии, что Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство&quot;, а уже  спустя 10 дней - 08.10 Евросоюз назначил официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в декаре.  Так что в ЕС идет сложная игра. Франция и Германия требуют переформатировать ЕС в ФЕДЕРАЛЬНУЮ систему, как они предлагали еще 19 сентября 2012 года. Их поддержали тогда 11 стран ЕС из на тот момент 27. Польша тогда была в их числе. Предлагалось создать в ЕС пост ОДНОГО президента, ввести единую европейскую въездную визу и пр. То есть сделать ЕС из союза равных государств единое государство с областями. На тот момент 44 % граждан ЕС поддержали эту идею, 35 % были против. Сейчас Польша взбрыкнула и Шольц с Макроном вознамерились снять Дуду. Для чего обратились к Зеленскому, чтобы тот предоставил им компромат на Дуду. Они хотят либо снять его и привести к власти другого презика, более послушного (потому что у Польши и у каждой страны ПОКА что есть право вето), для чего сейчас сманипулировать выборами (о чем уже кричат поляки) и привести вместо ПИС- партию Дональда Туска, представителя глобалистов. Если не получится - исключить Польшу из Шенгенской зоны, или даже из ЕС. Германия ссорится с Польшей и перекрывает границы с ней и Чехией. Сама Польша- со Словакией. Австрия перекрывает границы с Италией. Объясняют они это потоками мигрантов. Но что-то тут совсем другое.
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11 час.
Natalija Osminina
Такое впечатление, что Франция и Германия вместе с педиком-глобалистом Шарлем Мишелем и иже сними объединяют Европу в единое правительство и берут к себе остатки Украины, как кормилицы. А самих украинцев уничтожают для того, чтобы осталось несколько тысяч рабов на плантациях господ. И Польшу им надо выкинуть из ЕС, или сменить президента Дуду, поскольку Польша из-за право вето мешает их планам по превращению ЕС - в Федерацию под контролем &quot;Единого Планетарного правительства&quot;, как они его называют. Или, наоборот, строятся новые зоны влияния- и ЕС распадается, а не сливается?
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10 час.

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