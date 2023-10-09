Правда о «дорогой» Украине

Natalija Osminina

Не все так просто, как думает автор статьи. ЕС обещал уже в декабре рассмотреть вопрос принятия Украины в ЕС в обмен на компромат Зеленского против Дуды, которые потребовали у него Макрон и Шольц, пообещав Зеленскому вступление в ЕС. "28.09 Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, при условии, что Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство", а уже спустя 10 дней - 08.10 Евросоюз назначил официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в декаре. Так что в ЕС идет сложная игра. Франция и Германия требуют переформатировать ЕС в ФЕДЕРАЛЬНУЮ систему, как они предлагали еще 19 сентября 2012 года. Их поддержали тогда 11 стран ЕС из на тот момент 27. Польша тогда была в их числе. Предлагалось создать в ЕС пост ОДНОГО президента, ввести единую европейскую въездную визу и пр. То есть сделать ЕС из союза равных государств единое государство с областями. На тот момент 44 % граждан ЕС поддержали эту идею, 35 % были против. Сейчас Польша взбрыкнула и Шольц с Макроном вознамерились снять Дуду. Для чего обратились к Зеленскому, чтобы тот предоставил им компромат на Дуду. Они хотят либо снять его и привести к власти другого презика, более послушного (потому что у Польши и у каждой страны ПОКА что есть право вето), для чего сейчас сманипулировать выборами (о чем уже кричат поляки) и привести вместо ПИС- партию Дональда Туска, представителя глобалистов. Если не получится - исключить Польшу из Шенгенской зоны, или даже из ЕС. Германия ссорится с Польшей и перекрывает границы с ней и Чехией. Сама Польша- со Словакией. Австрия перекрывает границы с Италией. Объясняют они это потоками мигрантов. Но что-то тут совсем другое.