Ефимов: В строительной отрасли столицы заняты свыше 700 тысяч человек

На сегодняшний день в строительной отрасли столицы работают свыше 700 тысяч человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов подчеркнул, что строительный комплекс считается одним из самых крупных городских работодателей и продолжает испытывать потребность в квалифицированных кадрах.