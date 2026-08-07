Ефимов: В строительной отрасли столицы заняты свыше 700 тысяч человек

На сегодняшний день в строительной отрасли столицы работают свыше 700 тысяч человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов подчеркнул, что строительный комплекс считается одним из самых крупных городских работодателей и продолжает испытывать потребность в квалифицированных кадрах.
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