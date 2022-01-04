Политики там уже совсем не те, кто понимал, зачем он их стране.

Руководство Финляндии явно готовится к новой эпохе в отношениях с Россией. Информация о том, что эта страна может в ближайшее время вступить в НАТО, что резко увеличит протяжённость общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, а также внезапно высказанное финским начальством острое недовольство теми условиями обеспечения национальной безопасности России, которые были выдвинуты Москвой НАТО и Соединённым Штатам, как основной стране этого военно-политического альянса, говорят именно об этом.