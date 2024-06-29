Куда сходить: интересные мероприятия 30 июня в Крыму

ВЫСТАВКА Музей Марины и Анастасии Цветаевых (Феодосия, ул. В.Коробкова, д. 13) Презентация выставки «А сегодня над нами колдует Феодосия» 6+ 30 июня, 15:00-16:00 В Музее Марины и Анастасии Цветаевых состоится презентация выставки «А сегодня над нами колдует Феодосия», посвящённой 15-летию открытия музея.