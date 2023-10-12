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Риттер обратил внимание на слова Путина о палестино-израильском конфликте

Риттер обратил внимание на слова Путина о палестино-израильском конфликте

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что если бы президент США Джо Байден следовал принципам и взглядам российского лидера Владимира Путина в отношении палестино-израильского конфликта, то трагедии в регионе можно было бы избежать.

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