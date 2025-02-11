В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропортах Казань, Саратова и Ульяновска. «В аэропортах Казань, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – говорится в сообщении.