Шеф свердловской полиции использует визит Колокольцева для отставки зама

Глава свердловского ГУ МВД Александр Мешком может использовать визит министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева для отставки своего заместителя Петра Кривегина, с которым у него давнее соперничество.
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