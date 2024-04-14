Голливудская дива вышла в свет в кожаном платье с декольте

Ким Кардашьян показалась на модном мероприятии в кожаном платье с декольте Знаменитая модель, участница реалити-шоу и успешная бизнесвумен Ким Кардашьян привлекла внимание на церемонии вручения премии «Прорыв», которая состоялась 13 апреля в Лос-Анджелесе.