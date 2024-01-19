Спасение обучающих: как защитят честь и достоинство учителей

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовить предложения по созданию механизмов защиты чести, достоинства и репутации педагогов — в том числе от травли в интернете.
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