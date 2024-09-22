Норрис может установить уникальное «достижение» на старте Гран При Сингапура

Норрис может установить уникальное «достижение» на старте Гран При СингапураGetty Images / Red Bull Content PoolПилот McLaren Ландо Норрис на Гран При Сингапуре попробует наконец-то конвертировать поул в лидерство по итогам первого круга.
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