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Боррель выступил за решение на основе двух государств на Ближнем Востоке

Боррель выступил за решение на основе двух государств на Ближнем Востоке

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель заявил на заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, что не станет больше поднимать тему мирного процесса по палестино-израильскому конфликту, поскольку видит только один способ его разрешить.

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