Токаев жёстко осадил "языковые патрули" в Казахстане: "Никто не имеет права навязывать"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил, что в республике будут жёстко пресекать и наказывать провокаторов, в том числе из так называемых "языковых" патрулей", подрывающие межэтническое согласие.
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