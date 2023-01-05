«Хит» следят за ситуацией Джона Коллинза в «Хоукс»

«Майами» проявляет интерес к форварду «Атланты» Джону Коллинзу, пишет обозреватель Heavy Шон Девени. Отмечается, что «Хит» могут использовать свой пик первого раунда на драфте-2027 в потенциальной сделке.
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