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На Камчатке многодетные семьи смогут получить деньги вместо земельного участка

На Камчатке многодетные семьи смогут получить деньги вместо земельного участка

В Камчатском крае внесли изменения в региональное законодательство, благодаря которым многодетные семьи теперь смогут по желанию получить денежную выплату вместо полагающегося земельного участка, передает пресс-служба краевого Заксобрания.

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