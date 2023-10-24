На Камчатке многодетные семьи смогут получить деньги вместо земельного участка

В Камчатском крае внесли изменения в региональное законодательство, благодаря которым многодетные семьи теперь смогут по желанию получить денежную выплату вместо полагающегося земельного участка, передает пресс-служба краевого Заксобрания.
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