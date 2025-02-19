Госдеп: США и ЕС будут в контакте по работе над завершением конфликта

Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании, а также главой дипломатии ЕС Кайей Каллас достигли соглашения о поддержании постоянных контактов по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщили в Госдепартаменте США.