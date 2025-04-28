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Марьинский вестник

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В Москве прошел масштабный семинар-совещание по охране труда

В Москве прошел масштабный семинар-совещание по охране труда

Профсоюз работников здравоохранения Москвы совместно с Союзом медицинских сестер «Столичное сестринское сообщество» при участии Департамента здравоохранения города Москвы и Московской Федерации профсоюзов провели семинар-совещание «Развитие культуры безопасности труда молодых специалистов – надежная инвестиция в будущее».

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