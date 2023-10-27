"Что касается украинского языка, в Донецкой Народной Республике мы давно уже определились. У нас он был, я напомню, в 14-м году у нас Конституция появилась, и, безусловно, мы на такое чудовищное развитие событий со стороны украинского режима не рассчитывали, потому мы к языкам-то нормально относились, и он был государственным.
«Не допущу»: Пушилин исключил возможность признания укромовы вторым официальным языком в ДНР
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Хамдан Джабер
Там где мова, там обязательно в последствии появится бандера с шухевичем!
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3 д.
Natalija Osminina
Некоторые еще пытаются навязывать европейцам учить мойву. Те же прибалты уже стараются (судя по чатрулеткам). Но тренд меняется. думаю, что мойве приходит исторический конец. В Европе размовлять придется на местных наречиях. Так и подзабудут ридну певучу соловьину мову..
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3 д.
Александр Николаевич
ПУШИЛИН- КЛАСС!!! НО! В Крыму сделали ВСЕ наоборот: Ввели ТРИ "государственных языка" и одновременно полностью убрали всякое упоминание о двух других (кроме мелкого шрифта на некоторых вывесках госучреждений) - стало ОЧЧЕНЬ комфортно! ни кто не митингует. Украинско-татарские классы в школах вроде как есть, но только по письменным заявлениям родителей.
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2 д.
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