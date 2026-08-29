Густой овощной суп с печёным картофелем, томлёным луком и хрустящей подачей

Этот суп строится не на случайной смеси овощей, а на порядке: сначала запекается картофель, затем лук медленно томится до сладости, после чего собирается густой бульон с разной текстурой.
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