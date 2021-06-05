Мировое обозрение

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Медики назвали особо опасные для вакцинированных штаммы COVID-19

Медики назвали особо опасные для вакцинированных штаммы COVID-19

Привитым от COVID-19 наиболее угрожает вариант вируса B.1.617 SARS-CoV-2, выяснили медики в Индии. Как пишет India Today, исследование провели специалисты Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

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