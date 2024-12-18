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Джеки Чан, Криштиану Роналду – настоящие герои донорства. Но что, если кровь сдавать не получается, а помогать хочется?

Джеки Чан, Криштиану Роналду – настоящие герои донорства. Но что, если кровь сдавать не получается, а помогать хочется?

Берем пример с Евгении Медведевой. Ежедневно миллионы людей нуждаются в переливании крови. Аварии, сложные операции, тяжелые заболевания и травмы часто приводят к ситуации, когда восстановить здоровье можно только благодаря донорской крови.

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