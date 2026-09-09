Вместо свидания — допрос: сайт знакомств довёл троих россиян до дел о госизмене. Трое жителей Крыма познакомились на сайте знакомств с девушкой, которая оказалась сотрудницей украинской разведки.
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