Криптокомпания Трампа-младшего проведет сделку слияния с выходом на биржу Nasdaq

Специализирующаяся на майнинге биткоина и развитии его стратегического резерва компания American Bitcoin, одним из основателей и руководителей которой является сын президента США Эрик Трамп, объявила о слиянии с Gryphon Digital Mining для выхода на фондовую биржу.
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