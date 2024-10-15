Первое в мире соглашение о покупке электроэнергии у нескольких малых модульных реакторов для ИИ подписала Google

Google заявила, что подписала первое в мире корпоративное соглашение о покупке электроэнергии у нескольких малых модульных реакторов для удовлетворения спроса на электроэнергию для искусственного интеллекта.
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