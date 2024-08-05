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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин о проверке судей на детекторе лжи: «Я категорически против, эту тему надо закрывать и никогда не применять к арбитрам»

После матча между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» (0:1) гендиректор махачкалинцев Шамиль Газизов предложил проверить на детекторе лжи арбитра Яна Бобровского.

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