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La Libre: Запад просчитался в отношении экономики Российской Федерации

La Libre: Запад просчитался в отношении экономики Российской Федерации

Запад просчитался в отношении экономики РФ, которая оказалась более устойчивой, чем предполагалось, сообщает издание La Libre, ссылаясь на прогнозы Европейского банка реконструкции и развития.

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